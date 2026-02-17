FIFA Series: полуфинал Азербайджан – Сент-Люсия в Сумгаите

Объявлено расписание матчей FIFA Series 2026, которые пройдут в марте в Азербайджане. Всего будет проведено четыре игры. Они пройдут 27 и 30 марта на стадионах в Мардакяне и Сумгаите.
Сборная Азербайджана 27 марта в полуфинале сыграет с Сент-Люсией. Игра состоится в Сумгаите и начнется в 19:00.
В этот же день в Мардакяне встретятся Оман и Сьерра-Леоне. Этот матч стартует в 15:00.
Победители сыграют 30 марта в Сумгаите, проигравшие встретятся в матче за 3-е место в Мардакяне.
Всего в FIFA Series 2026 примут участие 48 сборных (36 мужских и 12 женских), которые будут соревноваться в 12 группах. Матчи пройдут в 11 странах.
В 2024 году Азербайджан уже принимал матчи FIFA Series. Тогда наша команда обыграла Монголию (1:0) и сыграла вничью с Болгарией (1:1). Также в Баку играла сборная Танзании.