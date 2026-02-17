USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Токаев поддержал Жапарова

17 февраля 2026, 18:02 1363

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Токаев отметил положительную динамику казахско-кыргызских отношений, подчеркнув значение регулярного политического диалога и активного взаимодействия правительств и деловых кругов. Лидеры выразили удовлетворение развитием сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и водно-энергетической сферах.

Президенты подтвердили приверженность укреплению межгосударственных связей в духе стратегического партнерства и союзничества. Токаев проинформировал коллегу о конституционной реформе в Казахстане, а Жапаров заявил о поддержке масштабных преобразований.

Собеседники отметили совпадение позиций по вопросам регионального сотрудничества. Токаев также пожелал успехов в проведении в Бишкеке саммита ШОС и Всемирных игр кочевников, выразил поддержку решениям Жапарова, направленным на сохранение общественного единства и укрепление государственности Кыргызстана.

Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 1089
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 4559
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне фото, видео; обновлено 19:04
19:04 637
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1805
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2176
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1283
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7472
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6792
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4165
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3309
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2499

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 1089
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 4559
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне фото, видео; обновлено 19:04
19:04 637
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1805
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2176
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1283
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7472
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6792
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4165
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3309
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2499
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться