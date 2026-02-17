USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Европейцы никак не договорятся

17 февраля 2026, 19:07 1362

Предложение Еврокомиссии объявить в рамках 20-го пакета санкций против РФ «вне закона» морские перевозки российской нефти вызвало острые разногласия между странами Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

По его данным, Греция и Мальта выступают против главной меры пакета - замены неработающего потолка цен на нефть на полный запрет предоставления любых услуг, включая финансирование или транспортировку, для морских поставок российской нефти.

Италия и Венгрия возражают против предложения Еврокомиссии ввести санкции против грузинского порта Кулеви. Греция и Мальта выступают против аналогичных санкций в отношении порта в Индонезии.

Кроме того, Италия и Испания, по информации источников агентства, сомневаются в целесообразности санкций против одного из банков на Кубе.

Агентство отмечает, что у Еврокомиссии осталось мало времени, чтобы успеть убедить страны ЕС принять новый пакет в полном объеме.

Ранее представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе ушел от ответа на вопрос о проблемах с санкциями.

Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 1091
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 4560
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне фото, видео; обновлено 19:04
19:04 640
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1806
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2176
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1283
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7473
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6792
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4166
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3309
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2500

ЭТО ВАЖНО

Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 1091
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 4560
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне
«Хорошие люди и жесткие лидеры»: Трамп об Алиеве и Пашиняне фото, видео; обновлено 19:04
19:04 640
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1806
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2176
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1283
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7473
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6792
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4166
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3309
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться