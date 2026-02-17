Европейцы никак не договорятся

Предложение Еврокомиссии объявить в рамках 20-го пакета санкций против РФ «вне закона» морские перевозки российской нефти вызвало острые разногласия между странами Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

По его данным, Греция и Мальта выступают против главной меры пакета - замены неработающего потолка цен на нефть на полный запрет предоставления любых услуг, включая финансирование или транспортировку, для морских поставок российской нефти.

Италия и Венгрия возражают против предложения Еврокомиссии ввести санкции против грузинского порта Кулеви. Греция и Мальта выступают против аналогичных санкций в отношении порта в Индонезии.

Кроме того, Италия и Испания, по информации источников агентства, сомневаются в целесообразности санкций против одного из банков на Кубе.

Агентство отмечает, что у Еврокомиссии осталось мало времени, чтобы успеть убедить страны ЕС принять новый пакет в полном объеме.

Ранее представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе ушел от ответа на вопрос о проблемах с санкциями.