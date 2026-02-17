Эвакуация из сирийской Хасаки

USD 1.7000
Власти Сирии начали эвакуировать оставшихся жителей спецлагеря Эль-Холь, где содержатся члены семей бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщила газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

По их информации, из Эль-Холя в провинции Хасака на северо-востоке Сирии они будут переведены в «другой лагерь в Алеппо». Ранее представитель руководства Эль-Холя Фади аль-Касем сообщил агентству AFP, что власти рассчитывают в течение недели эвакуировать весь лагерь.

В конце января в рамках соглашения сирийского переходного правительства с курдской коалицией «Сирийские демократические силы» (СДС) силы безопасности арабской республики взяли территорию лагеря под свой контроль. После этого по меньшей мере около 800 иракских граждан, находившихся в Эль-Холе, были перемещены с территории Сирии в Ирак.

Лагерь Эль-Холь был создан после разгрома в 2019 году форпоста ИГ в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата, туда отправляли семьи бывших боевиков. В 2019 году в спецлагере находились около 73 тыс. человек, к 2025 году, по разным оценкам, там оставались порядка 50 тыс. беженцев, в основном граждан Ирака. В конце апреля 2025 года, по данным телеканала Syria TV, в Эль-Холе были размещены около 35 тыс. членов семей бывших сторонников ИГ.

