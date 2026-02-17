USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Скандал из-за обрезания

18:58 172

Бельгия и США устроили дипломатический скандал - посол США в Брюсселе был вызван в МИД за «недопустимые» обвинения местных властей в антисемитизме в контексте бельгийского расследования нелицензированной процедуры обрезания.

«Посол США в Бельгии Билл Уайт во вторник должен явиться в МИД Бельгии для встречи с министром иностранных дел Максимом Прево за высказывания, обвиняющие бельгийские власти в антисемитизме», - сообщил телеканал VTM.

Он процитировал главу бельгийского МИД, который назвал заявления посла «оскорбительными и нарушающими дипломатические нормы».

Речь идет о трех твитах посла Уайта за последнюю неделю, в которых он критиковал бельгийские власти за расследование против трех антверпенских мохелей (мохель, моэль - специалист по обряду обрезания в иудаизме), которые практиковали, не проходя медицинского тренинга и не имея лицензии, что запрещено бельгийским законодательством.

Посол Уайт, которого бельгийские СМИ любят называть «послом Трампа», в частности, назвал это расследование в соцсети X «посмешищем и антисемитским преследованием». При этом посол США также тегнул в своем сообщении президента и вице-президента США, главу Госдепартамента и ряд других высших американских чиновников, что не способствовало улучшению имиджа Бельгии в глазах американской элиты, не знакомой с деталями бельгийского расследования о нелицензированных обрезаниях.

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 173
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4341
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2428
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3706
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5340
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 915
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2758
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4762
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1705
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1851
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4693

ЭТО ВАЖНО

Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 173
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 4341
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 2428
Аракчи о переговорах Ирана и США
Аракчи о переговорах Ирана и США обновлено 18:48
18:48 3706
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 5340
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
Гурбан Гурбанов англичанам: «Ньюкасл» – фаворит, но в футболе случаются интересные результаты»
17:40 915
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие фото; обновлено 17:17
17:17 2758
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще… все еще актуально
10:22 4762
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик
Документы всегда Üstümdə: mygov запустил новый видеоролик ВИДЕО
13:49 1705
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
Иран пытается играть мускулами: закрыта часть Ормузского пролива
16:14 1851
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупнейшему НПЗ России видео; обновлено 16:12
16:12 4693
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться