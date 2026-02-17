Скандал из-за обрезания

Бельгия и США устроили дипломатический скандал - посол США в Брюсселе был вызван в МИД за «недопустимые» обвинения местных властей в антисемитизме в контексте бельгийского расследования нелицензированной процедуры обрезания.

«Посол США в Бельгии Билл Уайт во вторник должен явиться в МИД Бельгии для встречи с министром иностранных дел Максимом Прево за высказывания, обвиняющие бельгийские власти в антисемитизме», - сообщил телеканал VTM.

Он процитировал главу бельгийского МИД, который назвал заявления посла «оскорбительными и нарушающими дипломатические нормы».

Речь идет о трех твитах посла Уайта за последнюю неделю, в которых он критиковал бельгийские власти за расследование против трех антверпенских мохелей (мохель, моэль - специалист по обряду обрезания в иудаизме), которые практиковали, не проходя медицинского тренинга и не имея лицензии, что запрещено бельгийским законодательством.

Посол Уайт, которого бельгийские СМИ любят называть «послом Трампа», в частности, назвал это расследование в соцсети X «посмешищем и антисемитским преследованием». При этом посол США также тегнул в своем сообщении президента и вице-президента США, главу Госдепартамента и ряд других высших американских чиновников, что не способствовало улучшению имиджа Бельгии в глазах американской элиты, не знакомой с деталями бельгийского расследования о нелицензированных обрезаниях.