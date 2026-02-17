USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Новое решение суда по делу брата и племянника католикоса

19:21 522

Суд в Армении изменил меру пресечения в отношении брата и племянника католикоса Гарегина II - Геворка Нерсисяна и Амбарцума Нерсисяна.

Как сообщают армянские СМИ, мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на домашний арест сроком на три месяца. Также им назначен залог в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.), и с них взята подписка о невыезде.

Отметим, Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум были арестованы 3 ноября 2025 года. Им предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации партии «Республика» на выборах.

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
17:17 3943
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
18:09 5283
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 103
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется
20:47 4832
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы
20:37 4260
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1065
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1091
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков
19:35 1454
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2645
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
18:27 6452
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
17:09 4037

