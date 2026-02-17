Новое решение суда по делу брата и племянника католикоса

Суд в Армении изменил меру пресечения в отношении брата и племянника католикоса Гарегина II - Геворка Нерсисяна и Амбарцума Нерсисяна.

Как сообщают армянские СМИ, мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на домашний арест сроком на три месяца. Также им назначен залог в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.), и с них взята подписка о невыезде.

Отметим, Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум были арестованы 3 ноября 2025 года. Им предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации партии «Республика» на выборах.