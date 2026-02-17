USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Разногласия среди украинских переговорщиков

The Economist
19:35 1454

Мирный процесс по Украине, который возобновился в Женеве, остается крайне сложным для анализа. Несмотря на общую неопределенность, последние события позволяют выделить ключевые тренды и препятствия на пути к возможному соглашению. После консультаций в Париже у украинской стороны появилось убеждение, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер начали учитывать интересы Киева, пишет The Economist.

При этом издание отмечает, что в украинской делегации наметились два крыла. Группа главы ОП (Офиса президента) Кирилла Буданова выступает за скорейшее соглашение под эгидой США, опасаясь закрытия «окна возможностей».

Вторая группа, предположительно связанная с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, относится к быстрой сделке со скепсисом.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский балансирует между ними, сохраняя и свое мнение по этому вопросу.

Выбор между скорым миром и ожиданием более выгодных условий остается крайне рискованным. Сторонники ожидания надеются на усиление позиций Украины за счет реформ и ослабления экономики РФ. Однако Украина уже находится в глубоком кризисе, сталкиваясь с дефицитом кадров на фронте и блэкаутами, пишет СМИ.

Территориальные споры и гарантии безопасности

Основным камнем преткновения остается вопрос территорий и суверенитета. Для Украины критически важны гарантии безопасности и перспектива членства в ЕС, в то время как Россия настаивает на уходе украинских сил с укрепленных позиций в Донбассе.

Обсуждается компромисс, инициированный США: создание демилитаризованной «свободной экономической зоны» под эгидой «Совета мира». Однако такая модель может противоречить американскому законодательству, пишет СМИ.

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3944
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5286
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 104
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4834
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы обновлено 20:37
20:37 4260
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1067
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1091
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1455
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2646
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6453
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4037

ЭТО ВАЖНО

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3944
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5286
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 104
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4834
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы обновлено 20:37
20:37 4260
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1067
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1091
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1455
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2646
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6453
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4037
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться