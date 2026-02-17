Разногласия среди украинских переговорщиков

Мирный процесс по Украине, который возобновился в Женеве, остается крайне сложным для анализа. Несмотря на общую неопределенность, последние события позволяют выделить ключевые тренды и препятствия на пути к возможному соглашению. После консультаций в Париже у украинской стороны появилось убеждение, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер начали учитывать интересы Киева, пишет The Economist.

При этом издание отмечает, что в украинской делегации наметились два крыла. Группа главы ОП (Офиса президента) Кирилла Буданова выступает за скорейшее соглашение под эгидой США, опасаясь закрытия «окна возможностей».

Вторая группа, предположительно связанная с экс-главой Офиса президента Андреем Ермаком, относится к быстрой сделке со скепсисом.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский балансирует между ними, сохраняя и свое мнение по этому вопросу.

Выбор между скорым миром и ожиданием более выгодных условий остается крайне рискованным. Сторонники ожидания надеются на усиление позиций Украины за счет реформ и ослабления экономики РФ. Однако Украина уже находится в глубоком кризисе, сталкиваясь с дефицитом кадров на фронте и блэкаутами, пишет СМИ.

Территориальные споры и гарантии безопасности

Основным камнем преткновения остается вопрос территорий и суверенитета. Для Украины критически важны гарантии безопасности и перспектива членства в ЕС, в то время как Россия настаивает на уходе украинских сил с укрепленных позиций в Донбассе.

Обсуждается компромисс, инициированный США: создание демилитаризованной «свободной экономической зоны» под эгидой «Совета мира». Однако такая модель может противоречить американскому законодательству, пишет СМИ.