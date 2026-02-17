США предлагают России новые переговоры

Соглашение между Россией и США продолжать придерживаться центральных ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствует. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

Он отметил, что вашингтонская администрация предлагает проведение многосторонних переговоров по стратегической стабильности.

«После истечения срока действия нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений... США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем, - сказал Йа на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. - Многосторонний подход поможет предотвратить бесконтрольную гонку ядерных вооружений, ограничить их наращивание и при необходимости решить вопросы, которые касаются государств, имеющих ядерное оружие и не являющихся участниками ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)».