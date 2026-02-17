USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

США предлагают России новые переговоры

19:42 800

Соглашение между Россией и США продолжать придерживаться центральных ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отсутствует. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

Он отметил, что вашингтонская администрация предлагает проведение многосторонних переговоров по стратегической стабильности.

«После истечения срока действия нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений... США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем, - сказал Йа на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. - Многосторонний подход поможет предотвратить бесконтрольную гонку ядерных вооружений, ограничить их наращивание и при необходимости решить вопросы, которые касаются государств, имеющих ядерное оружие и не являющихся участниками ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)».

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3945
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5288
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 105
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4835
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы обновлено 20:37
20:37 4261
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1070
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1092
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1455
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2647
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6453
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4037

