Атака на крупный химзавод в России

Силы Службы безопасности Украины атаковали беспилотниками российский химзавод «Метафракс Кемикалс». Он находится более чем в 1600 километрах от украинской границы. Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как отметили собеседники агентства, российский завод в Пермском крае атаковали беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ. «Метафракс Кемикалс» - один из самых крупных производителей метанола в России и Европе.

Помимо метанола, там также производят уротропин, карбамид и пентаэритрит. Эти химкомпоненты необходимы для производства взрывчатки и других материалов военного назначения. Завод находится под международными санкциями.

В Сети во время атаки сообщали как минимум о шести взрывах на территории предприятия. Сотрудников завода эвакуировали. Источники в СБУ отмечают, что, по предварительным данным, была поражена установка производства метанола.

«СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые снабжают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и оказывает непосредственное влияние на снижение интенсивности боевых действий против Украины», - сказал собеседник агентства в СБУ.