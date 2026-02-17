USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Азербайджан построит и отремонтирует школы в Сирии

20:43 283

В штаб-квартире Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате было подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в целях восстановления образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры».

Согласно сообщению Министерства науки и образования Азербайджана, в церемонии подписания приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр образования Сирии Мохаммед Абдулрахман Турко и генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик.

В соответствии с вышеупомянутым соглашением Азербайджанская Республика окажет поддержку восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии, построив около 10 новых школьных зданий и отремонтировав около 100 поврежденных школ.

Выступая на церемонии подписания, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что Азербайджан придает особое значение расширению образовательных возможностей в исламском мире и содействию развитию образовательной инфраструктуры в рамках международного сотрудничества. В этой связи министр подчеркнул важность инициативы, направленной на восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии при поддержке правительства Азербайджана. Министр заявил, что эта инициатива послужит созданию безопасной, современной и качественной образовательной среды для детей и молодежи в Сирии.

Гендиректор ICESCO Салим бин Мохаммед аль-Малик в своем выступлении подчеркнул, что подписанное соглашение внесет значительный вклад в восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии и одновременно послужит дальнейшему укреплению сотрудничества и солидарности между странами исламского мира.

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3947
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5296
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 107
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4836
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы
Переговоры Украины, России и США: подключаются и европейцы обновлено 20:37
20:37 4262
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1072
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1095
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1455
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2651
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6455
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4039

