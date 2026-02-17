Азербайджан построит и отремонтирует школы в Сирии

В штаб-квартире Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате было подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в целях восстановления образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры».

В соответствии с вышеупомянутым соглашением Азербайджанская Республика окажет поддержку восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии, построив около 10 новых школьных зданий и отремонтировав около 100 поврежденных школ.

Согласно сообщению Министерства науки и образования Азербайджана, в церемонии подписания приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр образования Сирии Мохаммед Абдулрахман Турко и генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик.

Выступая на церемонии подписания, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что Азербайджан придает особое значение расширению образовательных возможностей в исламском мире и содействию развитию образовательной инфраструктуры в рамках международного сотрудничества. В этой связи министр подчеркнул важность инициативы, направленной на восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии при поддержке правительства Азербайджана. Министр заявил, что эта инициатива послужит созданию безопасной, современной и качественной образовательной среды для детей и молодежи в Сирии.

Гендиректор ICESCO Салим бин Мохаммед аль-Малик в своем выступлении подчеркнул, что подписанное соглашение внесет значительный вклад в восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии и одновременно послужит дальнейшему укреплению сотрудничества и солидарности между странами исламского мира.