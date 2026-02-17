Турция против

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что признание Израилем Сомалиленда может привести к новым конфликтам.

Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом во время своего официального визита в Эфиопию, сообщают турецкие СМИ.

По его словам, Африканский Рог не должен стать ареной борьбы внешних сил.

«Турция категорически против того, чтобы к уже пережитым регионом конфликтам добавлялись новые. Мы считаем, что решения проблем региона должны находить сами страны региона. В этой связи хочу подчеркнуть, что признание Израилем Сомалиленда не принесет пользы ни Сомалиленду, ни Африканскому Рогу», — подчеркнул Эрдоган.