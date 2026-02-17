60 дней на сдачу оружия

Израиль предоставит движению ХАМАС 60-дневный срок для полного разоружения, в противном случае ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил секретарь израильского правительства Йоси Фукс, выступая на конференции в Иерусалиме.

По его словам, предоставить такой срок попросила администрация США, и израильская сторона «уважает эту просьбу». В течение указанного времени члены движения ХАМАС должны сложить все оружие, включая стрелковое, в том числе автоматы АК-47.

Фукс отметил, что точная дата начала отсчета срока в 60 дней пока не определена, но период может стартовать с четверга, когда пройдет первое заседание «Совета мира» по Газе. «По итогам этого срока Израиль оценит ситуацию: если оружие не будет сложено, Армия обороны Израиля будет вынуждена завершить миссию в Газе», - сказал он.