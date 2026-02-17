USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
60 дней на сдачу оружия

20:16 1075

Израиль предоставит движению ХАМАС 60-дневный срок для полного разоружения, в противном случае ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил секретарь израильского правительства Йоси Фукс, выступая на конференции в Иерусалиме.

По его словам, предоставить такой срок попросила администрация США, и израильская сторона «уважает эту просьбу». В течение указанного времени члены движения ХАМАС должны сложить все оружие, включая стрелковое, в том числе автоматы АК-47.

Фукс отметил, что точная дата начала отсчета срока в 60 дней пока не определена, но период может стартовать с четверга, когда пройдет первое заседание «Совета мира» по Газе. «По итогам этого срока Израиль оценит ситуацию: если оружие не будет сложено, Армия обороны Израиля будет вынуждена завершить миссию в Газе», - сказал он.

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
17:17 3949
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
18:09 5300
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 108
Иран все еще надеется
20:47 4838
Переговоры Украины, России и США: длятся более 4 часов
21:09 4263
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1097
Разногласия среди украинских переговорщиков
19:35 1458
Скандал из-за обрезания
18:58 2656
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
18:27 6459
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
17:09 4041

