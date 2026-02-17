Зеленский о возращении украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются под контролем России, сообщают украинские СМИ.

«Сегодня мы имеем важный результат – 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира», - сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что впереди еще долгий и трудный путь.

«Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка», - подчеркнул он.

В то же время уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что «сегодняшняя цифра — 2 000 — это одновременно большое достижение и болезненное напоминание». Потому что это 2 000 возвращенных из тысяч депортированных и принудительно перемещенных детей.

«Кроме того, еще более 1,6 миллиона украинских детей остаются на захваченных территориях (Украины) — под давлением, пропагандой, попытками стереть их идентичность. Там система образования превращена в инструмент идеологического влияния. Там детей пытаются изолировать от Украины, от языка, от правды», - добавил омбудсмен.

Лубинец также призвал международных партнеров усилить давление и санкции за депортацию украинских детей.

«Я призываю государства, имеющие влияние, использовать его для возвращения каждого ребенка. Я призываю правозащитные организации и медиа не снимать этот вопрос с повестки дня. И каждый день мы продолжаем работать над возвращением наших граждан. Каждый день мы поднимаем этот вопрос и делаем конкретные шаги для возвращения наших детей!» - заявил омбудсмен Украины.