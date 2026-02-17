USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Зеленский о возращении украинских детей

20:28 376

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 2 тысячи украинских детей из-под контроля России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что впереди еще долгий путь, поскольку тысячи детей до сих пор остаются под контролем России, сообщают украинские СМИ.

«Сегодня мы имеем важный результат – 2 тысячи украинских детей, которых удалось вернуть домой из-под контроля России в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Каждое из этих возвращений стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира», - сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что впереди еще долгий и трудный путь.

«Но мы не остановимся, пока не вернем домой каждого украинского ребенка», - подчеркнул он.

В то же время уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что «сегодняшняя цифра — 2 000 — это одновременно большое достижение и болезненное напоминание». Потому что это 2 000 возвращенных из тысяч депортированных и принудительно перемещенных детей.

«Кроме того, еще более 1,6 миллиона украинских детей остаются на захваченных территориях (Украины) — под давлением, пропагандой, попытками стереть их идентичность. Там система образования превращена в инструмент идеологического влияния. Там детей пытаются изолировать от Украины, от языка, от правды», - добавил омбудсмен.

Лубинец также призвал международных партнеров усилить давление и санкции за депортацию украинских детей.

«Я призываю государства, имеющие влияние, использовать его для возвращения каждого ребенка. Я призываю правозащитные организации и медиа не снимать этот вопрос с повестки дня. И каждый день мы продолжаем работать над возвращением наших граждан. Каждый день мы поднимаем этот вопрос и делаем конкретные шаги для возвращения наших детей!» - заявил омбудсмен Украины.

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3950
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5303
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 108
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4839
Переговоры Украины, России и США: длятся более 4 часов
Переговоры Украины, России и США: длятся более 4 часов обновлено 21:09
21:09 4265
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1077
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1098
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1460
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2657
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6460
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4042

ЭТО ВАЖНО

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3950
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5303
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 108
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4839
Переговоры Украины, России и США: длятся более 4 часов
Переговоры Украины, России и США: длятся более 4 часов обновлено 21:09
21:09 4265
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1077
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1098
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1460
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2657
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6460
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться