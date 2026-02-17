USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке

21:01 108

США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник среди американских чиновников и сведения из открытых источников.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел Бадра аль-Бусаиди, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов».

Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель, сказал собеседник издания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров.

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3952
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5305
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 109
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4841
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1077
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1099
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1461
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2658
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6461
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4044
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 6432

ЭТО ВАЖНО

Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие
Взорвалось здание военной комендатуры под Петербургом: есть погибшие все еще актуально
17:17 3952
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 5305
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке
21:01 109
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 4841
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 1077
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1099
Разногласия среди украинских переговорщиков
Разногласия среди украинских переговорщиков The Economist
19:35 1461
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 2658
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 6461
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4044
Приговор Рубену Варданяну
Приговор Рубену Варданяну обновлено 17:59
17:59 6432
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться