Более 50 американских истребителей уже на Ближнем Востоке

США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник среди американских чиновников и сведения из открытых источников.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел Бадра аль-Бусаиди, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов».

Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель, сказал собеседник издания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров.