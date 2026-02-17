USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта

Аскер Манафов, собкор
21:01 2450

Европейский банк реконструкции и развития объявил, что готовится завершить сделку по продаже международного свободного порта Джурджулешты на Дунае румынскому государственному оператору порта Констанца. В пресс‑релизе банка говорится, что соглашение о продаже будет подписано в самое ближайшее время.

Порт Джурджулешты ранее принадлежал бывшему министру экономического развития Азербайджана Фархаду Алиеву и его брату, экс-главе компании Azpetrol Рафигу Алиеву. После их ареста в середине «нулевых» актив был переписан на доверенное лицо Алиева-младшего - гражданина Германии Томаса Мозера. Однако, не дождавшись освобождения из мест не столь отдаленных, в 2011 году Мозер в лучших традициях верноподданного Остапа Ибрагимовича оформил порт на себя всего за 344 доллара, а в 2021 году продал его Европейскому банку реконструкции и развития. После освобождения братья Алиевы пытались вернуть актив через суд, но безуспешно. (Подробнее об этом в наших следующих статьях — ред.)

Соглашение о продаже акций оператора порта Danube Logistics порту Констанца было подписано 31 декабря 2025 года. 12 февраля румынская компания официально подтвердила готовность приобрести пакет акций.

Немец кинул Алиевых, а государство Молдовы помогло легализации

Порт Констанца планирует осуществить крупные долгосрочные инвестиции в развитие Джурджулешты. Стратегическая цель — расширить пропускную способность, улучшить инфраструктуру и укрепить позиции порта в Черноморском регионе и дунайском бассейне.

На самом деле тендер, объявленный ЕБРР на продажу порта Джурджулешты, завершился еще в июле 2025 года. Помимо румынской компании, претендентом была и турецкая Yildirim Holding.

Yildirim Holding, входящая в международный промышленный конгломерат Yildirim Group, считалась одним из ключевых претендентов на покупку Danube Logistics. Именно ее ЕБРР рекомендовал молдавским властям как надежного стратегического инвестора. Однако официальный Кишинев сделал выбор в пользу румынской стороны, несмотря на менее выгодные инвестиционные условия.

Но политическое решение Молдовы сразу столкнулось с препятствием: один из акционеров Администрации морских портов Констанцы категорически не согласился со сделкой, потребовал ее отмены и обратился в суд. В результате дело надолго застряло в судебных инстанциях.

В конце прошлого года спор был окончательно урегулирован, и румынская компания подтвердила заключение сделки. Таким образом, переход стратегического актива, который братья Алиевы получили в ходе приватизации госимущества Молдовы в 2004 году, к румынской государственной компании стал решенным вопросом.

Алиевы потеряли стратегический порт

Порт Джурджулешты был частично приватизирован в декабре 2004 года, в период правления коммунистов в Молдове. Позже власти страны заключили инвестиционные соглашения с тремя компаниями: Azpetrol SRL (впоследствии Bemol Retail), Azertrans SRL (позже Danube Logistics) и Azpetrol Refinery SRL (позже Flat Refinery). Все три структуры принадлежали Рафику Алиеву.

В октябре 2005 года, когда Рафика Алиева арестовали в Азербайджане и его имущество было конфисковано, он попытался сохранить молдавские активы. В 2006 году Алиев передал их под управление нидерландской компании Easeur Holding BV и назначил четырех исполнительных директоров. Томас Мозер был одним из них и руководил Bemol Retail в 2006–2012 годах. Как уже упоминалось, в 2011 году он фактически захватил контроль над Danube Logistics.

Оператор порта Danube Logistics LLC является дочерней структурой Danube Logistics Holding BV (Нидерланды), учредителем которой выступает другая нидерландская компания — Danube Holding BV. За ней стоит зарегистрированная 6 сентября 2011 года на Кипре компания Thomo Invest LTD, директором которой является Томас Мозер. В 2018 году акции кипрской компании были проданы зарегистрированной в Австрии Febania GmbH, бенефициаром которой также является Мозер. Таким образом, ЕБРР приобрел порт Джурджулешты через сделку с компанией Febania GmbH.

Журналисты выяснили, что банк заплатил за акции всего 1000 долларов. В ЕБРР эту информацию опровергли, но реальную сумму сделки так и не раскрыли.

После освобождения в 2013 году Рафик Алиев вернулся в Молдову, чтобы восстановить контроль над бизнесом через компанию Bemol, где и узнал о грязном поступке Мозера. Азербайджанский бизнесмен подал судебный иск.

В апреле 2018 года кишиневский суд постановил, что Томас Мозер и управлявшая Danube Logistics Ала Айдов должны выплатить 106 миллионов долларов компенсации. Затем последовали апелляции, и в феврале 2021 года Верховный суд Молдовы полностью отклонил иск Алиева, фактически приняв политически мотивированное решение в пользу национализации порта, то есть прав немца Мозера…

