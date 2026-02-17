Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта

Европейский банк реконструкции и развития объявил, что готовится завершить сделку по продаже международного свободного порта Джурджулешты на Дунае румынскому государственному оператору порта Констанца. В пресс‑релизе банка говорится, что соглашение о продаже будет подписано в самое ближайшее время. Порт Джурджулешты ранее принадлежал бывшему министру экономического развития Азербайджана Фархаду Алиеву и его брату, экс-главе компании Azpetrol Рафигу Алиеву. После их ареста в середине «нулевых» актив был переписан на доверенное лицо Алиева-младшего - гражданина Германии Томаса Мозера. Однако, не дождавшись освобождения из мест не столь отдаленных, в 2011 году Мозер в лучших традициях верноподданного Остапа Ибрагимовича оформил порт на себя всего за 344 доллара, а в 2021 году продал его Европейскому банку реконструкции и развития. После освобождения братья Алиевы пытались вернуть актив через суд, но безуспешно. (Подробнее об этом в наших следующих статьях — ред.) Соглашение о продаже акций оператора порта Danube Logistics порту Констанца было подписано 31 декабря 2025 года. 12 февраля румынская компания официально подтвердила готовность приобрести пакет акций.

Порт Констанца планирует осуществить крупные долгосрочные инвестиции в развитие Джурджулешты. Стратегическая цель — расширить пропускную способность, улучшить инфраструктуру и укрепить позиции порта в Черноморском регионе и дунайском бассейне. На самом деле тендер, объявленный ЕБРР на продажу порта Джурджулешты, завершился еще в июле 2025 года. Помимо румынской компании, претендентом была и турецкая Yildirim Holding. Yildirim Holding, входящая в международный промышленный конгломерат Yildirim Group, считалась одним из ключевых претендентов на покупку Danube Logistics. Именно ее ЕБРР рекомендовал молдавским властям как надежного стратегического инвестора. Однако официальный Кишинев сделал выбор в пользу румынской стороны, несмотря на менее выгодные инвестиционные условия. Но политическое решение Молдовы сразу столкнулось с препятствием: один из акционеров Администрации морских портов Констанцы категорически не согласился со сделкой, потребовал ее отмены и обратился в суд. В результате дело надолго застряло в судебных инстанциях. В конце прошлого года спор был окончательно урегулирован, и румынская компания подтвердила заключение сделки. Таким образом, переход стратегического актива, который братья Алиевы получили в ходе приватизации госимущества Молдовы в 2004 году, к румынской государственной компании стал решенным вопросом.