Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

«Война» с наркоторговцами Карибского моря

21:23 394

Американские военные нанесли удары по трем судам в Тихом океане и Карибском море, погибли 11 человек, сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

Операцию провели 16 февраля. По утверждению командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.

«Были убиты одиннадцать мужчин-наркоторговцев: четыре на первом судне в восточной части Тихого океана, четыре на втором судне в восточной части Тихого океана и трое на третьем судне в Карибском бассейне», — говорится в сообщении.

В прошлый раз американские военные нанесли удар по судну в Карибском море 14 февраля. Тогда погибли три человека.

