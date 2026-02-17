Израиль по-новому оценивает возможность войны с Ираном

Израиль фиксирует усиление давления со стороны Ирана: учения в Ормузском проливе и жесткие заявления Али Хаменеи рассматриваются как сигнал Вашингтону. Вечером во вторник в израильских силовых структурах подвели промежуточные итоги: дипломатический процесс в Женеве буксует, а военный сценарий больше не выглядит теоретическим. Об этом пишет Maariv.

По оценкам источников в системе безопасности, сочетание переговоров и демонстративных шагов Тегерана формирует взрывоопасную конфигурацию.

Пока в Женеве проходил очередной раунд контактов между США и Ираном, Корпус стражей исламской революции объявил о продолжении учений «Умный контроль» и на несколько часов перекрыл движение в Ормузском проливе — ключевой артерии мирового нефтяного транзита. Почти четверть глобальных морских поставок нефти проходит через этот узкий участок, и даже кратковременные ограничения воспринимаются рынками как сигнал тревоги.

Одновременно верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с резкими заявлениями в адрес американских сил в Персидском заливе. В израильской армии такую линию поведения характеризуют как «двойную дипломатию» — переговоры за столом и давление вне его - через угрозы и демонстрацию силы.

По оценке израильских источников, Тегеран стремится повлиять на позицию Вашингтона, играя на чувствительности к ценам на нефть и риску региональной эскалации. Расчет делается на то, что Белый дом не заинтересован в резком скачке стоимости энергоресурсов на фоне возможного военного конфликта.

Несмотря на заявления главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о достижении «понимания основных принципов» и начале работы над проектами соглашения, в Иерусалиме считают, что до реального компромисса еще далеко. Подчеркивается: факт определенного сближения позиций не гарантирует подписания документа в обозримой перспективе.

На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохраняет повышенный уровень боевой готовности. В оперативных структурах запланированы дополнительные совещания, посвященные оценке ситуации. В израильской оценке звучит осторожный, но недвусмысленный вывод: если женевский трек окончательно зайдет в тупик, военная опция останется на столе — и вероятность ее реализации сегодня выше, чем прежде.