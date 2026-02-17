USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Решение Трампа по Кубе

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие распоряжения, разрешающего задерживать и досматривать американские и иностранные суда, следующие на Кубу. Это следует из уведомления, опубликованного в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как утверждается в уведомлении, «правительство Кубы не продемонстрировало, что оно будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против судов США и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях или мирных протестах к северу от Кубы». «Кроме того, неразрешенный заход любых зарегистрированных в США судов в территориальные воды Кубы может продолжать наносить ущерб внешней политике США, поскольку такой заход может способствовать массовой миграции с Кубы», - говорится в документе.

По версии властей США, «массовая миграция с Кубы поставит под угрозу национальную безопасность США, поскольку вызовет нарушение существующего положения международных связей Соединенных Штатов или угрозу такого нарушения». Американский лидер отметил, что в связи с этим продлевает «режим чрезвычайного положения, касающийся Кубы, и чрезвычайные полномочия», позволяющие задерживать следующие на остров суда. 

Распоряжение, действие которого продлила вашингтонская администрация, было подписано 1 марта 1996 года 42-м президентом США Биллом Клинтоном - после того как кубинские ВВС сбили 24 февраля того же года два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». В феврале 2004 года положения указа были ужесточены, в частности были добавлены пункты о запрете финансовой и материальной поддержки правительства Кубы. Они также были дополнены в 2016 и 2018 годах. Действие распоряжения позднее многократно продлевалось.

