USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Американский «Тритон» у берегов Ирана

22:05 720

Американский дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton во вторник провел многочасовой полет к юго-востоку от побережья Ирана, свидетельствуют данные авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. В течение нескольких часов он курсировал над международными водами Оманского залива вблизи Ирана.

Полет выполнялся на фоне учений ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе, в ходе которых отрабатывались сценарии вероятных военных действий. По данным агентства Fars, в частности, подлодки тренируются в уничтожении надводных целей, осуществляются запуски крылатых ракет с моря и суши, используются новые типы ракет, способные действовать в условиях радиоэлектронной борьбы.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. метров и скорости до 610 км/ч.

В настоящее время на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ размещены три американских беспилотника MQ-4C Triton.

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1009
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 638
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5367
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2875
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7343
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5644
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2390
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1996
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4190
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7817
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4874

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1009
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 638
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5367
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2875
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7343
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5644
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2390
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1996
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4190
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7817
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться