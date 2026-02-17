USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Америка снова берется за уран

22:13 639

Соединенные Штаты возобновят обогащение урана, в том числе при участии французских фирм. Об этом заявил американский министр энергетики Кристофер Райт.

«Мы собираемся возобновить в Соединенных Штатах обогащение урана: частично с американскими компаниями, частично - с нашими партнерами из Франции», - сказал он. Райт выступил на конференции во Французском институте международных отношений в Париже.

О планах возобновить производство высокообогащенного урана объявила в феврале 2024 года еще предыдущая администрация США, которую возглавлял президент Джо Байден. Как отмечала тогдашний руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, разработана «скоординированная стратегия обогащения урана для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей».

Согласно подсчетам западных неправительственных экспертов, по состоянию на начало 2024 года США располагали запасами высокообогащенного урана в объеме порядка 481 тонны.

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1010
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 640
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5369
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2876
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7345
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5645
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2392
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1998
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4192
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7817
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4874

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1010
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 640
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5369
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2876
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7345
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5645
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2392
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1998
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4192
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7817
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться