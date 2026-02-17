Мощный взрыв в американской церкви

В американском штате Нью-Йорк прогремел взрыв в церкви Abundant Life Fellowship Church. По меньшей мере пять человек серьезно пострадали, еще 13 нуждаются в медицинской помощи. Об этом сообщает Times Now World (TNW) со ссылкой на данные службы по чрезвычайным ситуациям города Бунвилл.

В настоящее время пожарные пытаются потушить охваченное огнем здание. Кроме того, для помощи в транспортировке пострадавших в региональные больницы вызваны два медицинских вертолета.

Причина взрыва пока не установлена, однако, по словам местных жителей, из горящего здания исходил запах газа. О других подробностях не сообщается.