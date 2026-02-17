USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Мощный взрыв в американской церкви

видео
22:36 425

В американском штате Нью-Йорк прогремел взрыв в церкви Abundant Life Fellowship Church. По меньшей мере пять человек серьезно пострадали, еще 13 нуждаются в медицинской помощи. Об этом сообщает Times Now World (TNW) со ссылкой на данные службы по чрезвычайным ситуациям города Бунвилл.

В настоящее время пожарные пытаются потушить охваченное огнем здание. Кроме того, для помощи в транспортировке пострадавших в региональные больницы вызваны два медицинских вертолета.

Причина взрыва пока не установлена, однако, по словам местных жителей, из горящего здания исходил запах газа. О других подробностях не сообщается. 

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1011
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 641
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5369
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2876
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7345
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5645
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2393
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1998
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4193
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7817
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4874

ЭТО ВАЖНО

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1011
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 641
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5369
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2876
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7345
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5645
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2393
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1998
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4193
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7817
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4874
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться