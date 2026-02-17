USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Зеленский о «начинке» российских ракет и дронов

23:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты и дроны содержат тысячи компонентов, которые РФ не производит. Среди них детали из Китая, Европы, США и Японии, что подчеркивает зависимость агрессора от иностранных поставок.

«В российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. В частности, в «Шахедах» обнаружены компоненты не только из Китая, но и Европы, США, Японии», - заявил Зеленский в вечернем обращении, сообщают украинские СМИ.

«Пять «Искандеров-М» – это как минимум 75 критических компонентов нероссийского производства. Три ракеты "Х-101» – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. Каждый «Шахед» – это сотни таких компонентов, которые завозятся в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не только для Украины, но и в целом для глобальной безопасности важно, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия. 

«Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить их (Россию) к изменению политики. Но это зависит от решимости мира», - добавил украинский лидер.

Напомним, Россия за минувшую ночь выпустила по Украине 29 ракет, в том числе 4 баллистические, и 396 дронов, было сбито или подавлено 25 ракет и 367 беспилотников, есть попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов.

США готовятся к «прямым действиям» против Ирана?
США готовятся к «прямым действиям» против Ирана? обновлено 23:00
23:00 1001
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
22:13 633
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
21:48 5362
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
21:30 2870
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция
18:09 7334
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
20:47 5642
60 дней на сдачу оружия
60 дней на сдачу оружия
20:16 2384
Атака на крупный химзавод в России
Атака на крупный химзавод в России
20:00 1991
Скандал из-за обрезания
Скандал из-за обрезания
18:58 4184
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки
В Москве азербайджанский бизнесмен и его жена выпали из высотки обновлено 18:27
18:27 7811
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? главное на этот час
17:09 4871

