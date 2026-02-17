Зеленский о «начинке» российских ракет и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты и дроны содержат тысячи компонентов, которые РФ не производит. Среди них детали из Китая, Европы, США и Японии, что подчеркивает зависимость агрессора от иностранных поставок.

«В российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. В частности, в «Шахедах» обнаружены компоненты не только из Китая, но и Европы, США, Японии», - заявил Зеленский в вечернем обращении, сообщают украинские СМИ.

«Пять «Искандеров-М» – это как минимум 75 критических компонентов нероссийского производства. Три ракеты "Х-101» – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. Каждый «Шахед» – это сотни таких компонентов, которые завозятся в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не только для Украины, но и в целом для глобальной безопасности важно, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия.

«Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокирование и давление действительно могут побудить их (Россию) к изменению политики. Но это зависит от решимости мира», - добавил украинский лидер.

Напомним, Россия за минувшую ночь выпустила по Украине 29 ракет, в том числе 4 баллистические, и 396 дронов, было сбито или подавлено 25 ракет и 367 беспилотников, есть попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов.