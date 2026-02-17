Лукашенко: Без этого никак!

«Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность. А не то, как нас учили, - разделение властей. Разделились. А те, кто хотели - китайцы - выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали», - сказал белорусский лидер.

Он предупредил, что повторение в Беларуси сценария 2020 года, когда в республике произошли протесты после выборов президента, обернется потерей государства. «Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я выступил не как президент, а как диктатор, я это понимаю. Ну, сейчас время такое. Встряхнитесь, если вы хотите, чтобы наши дети нормально жили. Поэтому еще раз говорю: я не хочу тут выступать в роли какого-то человека, который шкуру будет снимать. Давайте так подтягиваться и в соответствии с теми обстоятельствами, которые у нас есть, будем жить и работать. Отступления не будет», - подчеркнул Лукашенко.