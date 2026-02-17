USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Лукашенко: Без этого никак!

17 февраля 2026, 23:12 1136

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая отчет правительства за 2025 год, выразил мнение, что диктатура всегда была нужна. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность. А не то, как нас учили, - разделение властей. Разделились. А те, кто хотели - китайцы - выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали», - сказал белорусский лидер.

Он предупредил, что повторение в Беларуси сценария 2020 года, когда в республике произошли протесты после выборов президента, обернется потерей государства. «Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я выступил не как президент, а как диктатор, я это понимаю. Ну, сейчас время такое. Встряхнитесь, если вы хотите, чтобы наши дети нормально жили. Поэтому еще раз говорю: я не хочу тут выступать в роли какого-то человека, который шкуру будет снимать. Давайте так подтягиваться и в соответствии с теми обстоятельствами, которые у нас есть, будем жить и работать. Отступления не будет», - подчеркнул Лукашенко.

Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 1477
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8527
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1289
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7288
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 3787
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5545
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 2874
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1215
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
17 февраля 2026, 21:48 6144
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
17 февраля 2026, 21:30 3500
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
17 февраля 2026, 20:47 5933

