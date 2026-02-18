Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, чтобы добиться прорыва в территориальных вопросах. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.

Также в интервью изданию Зеленский рассказал о том, что Россия согласилась только на однодневное прекращение огня для организации и проведения общенационального голосования в Украине, а не на 60 дней, которые, по мнению украинского президента, необходимы.

«Зеленский подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве», — указано в материале.

Жители Украины не примут мирное соглашение, условием которого будет вывод ВСУ из Донецкой области и передача этого региона России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник, 17 февраля.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]», — сказал Зеленский. Он добавил, что украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные земли: «Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля».

По мнению Зеленского, жители Украины могли бы принять соглашение, которое подразумевает заморозку линии фронта в Донбассе. «Если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то, я думаю, люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение», — сказал он.

Издание отмечает, что во время разговора с Зеленским украинские и российские переговорщики встретились в Женеве для третьего раунда прямых переговоров. Главной спорной точкой остается контроль над Донбассом.

«Россия должна отвести свои войска на такое же расстояние – такие условия отвода ВСУ из Донбасса», - сказал Зеленский.

Как рассказал президент Украины, американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему, что Россия действительно хочет закончить войну и он должен согласовать это со своей делегацией перед началом переговоров. Однако, как говорится в статье, Зеленский дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Президент Украины посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет «неудачной историей».

Также Зеленский поделился, что считает «нечестным» то, что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мира.

Президент Украины добавил, что, хотя Трампу, возможно, легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо большую Россию, путь к созданию длительного мира не заключается в том, чтобы «дать победу» российскому президенту Владимиру Путину.

Издание отмечает, что глава Белого дома дважды за последние дни заявил, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском. «Я надеюсь, что это только его тактика, а не окончательное решение», - сказал президент Украины в интервью Axios.

Зеленский также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия. Он отметил, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не сопровождаются давлением, которое Трамп применяет публично.

«Мы уважаем друг друга», - сказал Зеленский, добавив, что он «не такой человек», который легко поддается давлению.