Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину

Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, чтобы добиться прорыва в территориальных вопросах. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.

«Зеленский подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве», — указано в материале.

Также в интервью изданию Зеленский рассказал о том, что Россия согласилась только на однодневное прекращение огня для организации и проведения общенационального голосования в Украине, а не на 60 дней, которые, по мнению украинского президента, необходимы.

*** 00:06

Жители Украины не примут мирное соглашение, условием которого будет вывод ВСУ из Донецкой области и передача этого региона России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник, 17 февраля.

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США]», — сказал Зеленский. Он добавил, что украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные земли: «Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля».

По мнению Зеленского, жители Украины могли бы принять соглашение, которое подразумевает заморозку линии фронта в Донбассе. «Если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то, я думаю, люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение», — сказал он.

Издание отмечает, что во время разговора с Зеленским украинские и российские переговорщики встретились в Женеве для третьего раунда прямых переговоров. Главной спорной точкой остается контроль над Донбассом.

«Россия должна отвести свои войска на такое же расстояние – такие условия отвода ВСУ из Донбасса», - сказал Зеленский.

Как рассказал президент Украины, американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему, что Россия действительно хочет закончить войну и он должен согласовать это со своей делегацией перед началом переговоров. Однако, как говорится в статье, Зеленский дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Президент Украины посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет «неудачной историей». 

Также Зеленский поделился, что считает «нечестным» то, что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мира.

Президент Украины добавил, что, хотя Трампу, возможно, легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо большую Россию, путь к созданию длительного мира не заключается в том, чтобы «дать победу» российскому президенту Владимиру Путину.

Издание отмечает, что глава Белого дома дважды за последние дни заявил, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском. «Я надеюсь, что это только его тактика, а не окончательное решение», - сказал президент Украины в интервью Axios.

Зеленский также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия. Он отметил, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не сопровождаются давлением, которое Трамп применяет публично.

«Мы уважаем друг друга», - сказал Зеленский, добавив, что он «не такой человек», который легко поддается давлению.

*** 17 февраля, 23:26

Украинский народ отвергнет мирное соглашение, которое предполагает односторонний уход Украины из Донбасса и передачу его России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

«Я думаю, что, если мы включим в документ пункт о том, что мы будем придерживаться линии соприкосновения, то люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение», - сказал Зеленский.

Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 1479
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8528
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7288
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 3788
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5545
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 2874
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1215
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
17 февраля 2026, 21:48 6145
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
17 февраля 2026, 21:30 3500
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
17 февраля 2026, 20:47 5933

