Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Политконсультации Азербайджана и Грузии

17 февраля 2026, 23:33

В Баку 17 февраля состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Грузии. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Самир Шарифов, грузинскую - замглавы МИД Лаша Дарсалия.

В ходе политконсультаций была выражена удовлетворенность высоким уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, подчеркнуто значение сотрудничества между двумя странами для безопасности и экономического процветания региона.

Была выражена удовлетворенность динамикой взаимных визитов на высшем уровне и политического диалога между двумя странами, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций и многосторонних форматов.

В ходе встречи также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, транзитной, гуманитарной и образовательной сферах.

Было подчеркнуто, что Совместная межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, возглавляемая премьер-министрами, играет важную роль в развитии двусторонних отношений. 

Грузинской стороне была предоставлена информация о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, о мирной повестке дня Азербайджана и о масштабных восстановительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

