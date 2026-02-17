Италия вызывает посла Ирана в стране после того, как иранский депутат Моджтаба Зарей во время заседания парламента разорвал фотографии европейских лидеров, в частности итальянского президента Серджио Маттареллы. Об сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X.

Иранского посла в Риме вызвали для разъяснения обстоятельств инцидента.

Накануне во время заседания иранского парламента депутат Моджтаба Зарей разорвал фотографии президента Италии Серджио Маттареллы, лидера Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Европейского парламента Роберта Метсолы и короля Испании Филиппа VI.

В своем выступлении Зарей заявил, что «Европа является родиной фашизма и нацизма», добавив, что европейцы оскорбили «благословенный образ» верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, в феврале Иран объявил о вызове послов европейских стран, находящихся в Тегеране, после решения ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.