«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов

Турецкий «Галатасарай» одержал крупную победу над итальянским «Ювентусом» в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Стамбульская команда выиграла дома со счетом 5:2 и с прекрасными шансами поедет на ответную игру в Турин.

На 15-й минуте счет открыл полузащитник турецкого клуба Габриэл Сара. На 17-й минуте футболист туринской команды Тен Копмейнерс восстановил равновесие. На 32-й минуте Копмейнерс оформил дубль. В начале второго тайма вингер стамбульского клуба Ноа Ланг сравнял счет. На 60-й минуте защитник Давинсон Санчес вывел «Галатасарай» вперед. На 75-й минуте Ланг сделал дубль. А в концовке встречи защитник хозяев Саша Боэ довел счет до разгромного.

Ответный матч состоится 25 февраля.