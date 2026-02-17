USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

«Росатом» расторг крупный контракт

17 февраля 2026, 23:57 780

Российский госконцерн «Росатом» заявил о расторжении контракта с немецкой компанией Siemens Energy на поставку компонентов для строительства второй очереди венгерской атомной электростанции «Пакш» (известной как «Пакш-2»). Об этом сообщили во вторник, 17 февраля, агентство Reuters и издание Politico. В «Росатоме» добавили, что уже рассматривают варианты замены оборудования Siemens.

По версии российского госконцерна, контракт c Siemens Energy на поставку управляющей электроники для двух новых энергоблоков венгерской АЭС был расторгнут в конце 2025 года, поскольку немецкая компания якобы не смогла выполнить свои договорные обязательства.

В Siemens Energy, напротив, заявили, что на момент расторжения контракта поставка была возможной, но заказчик сам отказался. Немецкая компания подчеркнула, что «выполняет свои договорные обязательства в соответствии с национальными и международными правовыми нормами».

Siemens Energy совместно с французской атомной компанией Framatome подписала контракты с «Росатомом» на поставку управляющей электроники для проекта «Пакш-2» в 2019 и 2020 годах. Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» двух новых энергоблоков №№ 5 и 6 («Пакш-2») в 2014 году. Их сдача в эксплуатацию намечена на начало 2030-х годов.

В ноябре 2025 года стало известно, что Вашингтон вывел из-под санкций строительство «Росатомом» новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Госсекретарь США Марко Рубио объяснил это тем, что эту электростанцию «необходимо достроить», чтобы Венгрия стала энергетически независимой.

Санкции против расширения АЭС «Пакш» с российским участием были введены в ноябре 2024 года прежней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. 29 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация республиканца Дональда Трампа сняла эти ограничения.

Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 1483
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8529
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1294
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7290
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 3792
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5545
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 2878
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1217
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших
Под Петербургом взорвалась комендатура: под завалами нашли погибших обновлено 21:48
17 февраля 2026, 21:48 6148
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации
У Зеленского отреагировали на «два лагеря» в украинской делегации обновлено 21:30
17 февраля 2026, 21:30 3502
Иран все еще надеется
Иран все еще надеется обновлено 20:47
17 февраля 2026, 20:47 5934

