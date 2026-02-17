«Росатом» расторг крупный контракт

Российский госконцерн «Росатом» заявил о расторжении контракта с немецкой компанией Siemens Energy на поставку компонентов для строительства второй очереди венгерской атомной электростанции «Пакш» (известной как «Пакш-2»). Об этом сообщили во вторник, 17 февраля, агентство Reuters и издание Politico. В «Росатоме» добавили, что уже рассматривают варианты замены оборудования Siemens.

По версии российского госконцерна, контракт c Siemens Energy на поставку управляющей электроники для двух новых энергоблоков венгерской АЭС был расторгнут в конце 2025 года, поскольку немецкая компания якобы не смогла выполнить свои договорные обязательства.

В Siemens Energy, напротив, заявили, что на момент расторжения контракта поставка была возможной, но заказчик сам отказался. Немецкая компания подчеркнула, что «выполняет свои договорные обязательства в соответствии с национальными и международными правовыми нормами».

Siemens Energy совместно с французской атомной компанией Framatome подписала контракты с «Росатомом» на поставку управляющей электроники для проекта «Пакш-2» в 2019 и 2020 годах. Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» двух новых энергоблоков №№ 5 и 6 («Пакш-2») в 2014 году. Их сдача в эксплуатацию намечена на начало 2030-х годов.

В ноябре 2025 года стало известно, что Вашингтон вывел из-под санкций строительство «Росатомом» новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Госсекретарь США Марко Рубио объяснил это тем, что эту электростанцию «необходимо достроить», чтобы Венгрия стала энергетически независимой.

Санкции против расширения АЭС «Пакш» с российским участием были введены в ноябре 2024 года прежней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. 29 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация республиканца Дональда Трампа сняла эти ограничения.