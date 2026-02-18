Новая глава наблюдательной миссии ЕС в Армении

Она приступит к своим обязанностям 20 февраля 2026 года, сменив на этом посту Маркуса Риттера.

Сату Койву — высокопоставленный финский офицер полиции с более чем 35-летним опытом работы на национальном и международном уровнях. Она занимала руководящие должности в миссиях ООН и ЕС на палестинских территориях, в Руанде, Намибии и на Кипре.

До назначения главой миссии EUMA работала в Национальном полицейском управлении Финляндии в должности начальника отдела кадров в Эспоо.