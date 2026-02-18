Хотел как лучше, но стало хуже…

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно обещал, что закончит войну в Украине за один день. Однако с момента возвращения политика в Белый дом положение украинцев, сражающихся на войне, не только не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты отметили, что в 2025 году погибло и было ранено больше гражданских, чем в 2024 году. Больше ракет и беспилотников попадают в центры городов, а также в 2025-м РФ захватила больше территории, чем в любом году с начала полномасштабного вторжения. Также, как добавляют в NYT, Россия практически уничтожила энергосеть Украины во время самой суровой зимы в стране за последние 10 лет.

В то же время Трамп после вступления в должность в январе 2025 года отверг американский план действий в войне. Он пошел навстречу президенту России Владимиру Путину, отдаляя США от Украины.

Также в немецком исследовательском центре «Кильский институт мировой экономики» подсчитали, что в 2025 году помощь США Украине сократилась на 99% по сравнению с предыдущим годом. Трамп прекратил поставлять американское оружие Украине, если она или ее западные союзники не платили за него.

«Отойдя от политики администрации Байдена по изоляции Путина, Трамп добился того, что Россия и Украина начали обсуждать условия соглашения, в том числе во время личных встреч, состоявшихся в последние недели. Трамп в основном отказался от традиционных дипломатических принципов, которые, по его мнению, не способствовали прекращению войны, и вместо этого обратился к переговорщикам, которых он считает опытными «дельцами». Он также ввел санкции, которые уменьшили доходы от нефти, питающие военную машину Москвы», - подчеркнули в NYT.

Однако, как отмечают журналисты, (президент РФ Владимир) Путин медленно продвигался в течение месяцев переговоров, используя их, чтобы выиграть время для продолжения наступления на фронте.

«Через год после начала второго срока Трампа и почти через четыре года после вторжения России Путин не дал никаких признаков отступления от своих целей по захвату большей части территории Украины и установлению российского господства», - отмечается в материале.

«Россия разрушила энергосеть Украины неоднократными ударами перед первыми трехсторонними переговорами о войне, которые состоялись 23 и 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах. 3 февраля, за день до возобновления переговоров, Россия выпустила рекордное количество баллистических ракет по Киеву, в том числе не менее пяти по электростанциям. В течение последних недель жители столицы выживали, имея всего два часа электроэнергии и отопления в день», - подчеркнули в NYT.