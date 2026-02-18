Вэнс: Вашингтон ответит силой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой право применить военную силу в том случае, если переговоры с Тегераном зайдут в тупик.
Вице-президент США также отметил, что хотел бы видеть от европейских государств больше усилий по защите своих границ для сохранения «цивилизационной целостности». По его словам, определенные сдвиги в этом направлении уже начинают происходить, однако Европе необходимо действовать более решительно.
«Европейские страны вредят сами себе, саботируя собственные интересы», - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Проблема, которая у нас есть с Европой, заключается не в том, что мы не любим Европу, хотя вы и слышите это от европейской прессы. Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Дело в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя», - сказал Вэнс.
*** 00:59
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что непрямые переговоры в Женеве между американскими и иранскими представителями по ядерному досье прошли хорошо в части аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать несколько принципиальных позиций, которые обозначил американский президент Дональд Трамп.
«В каких-то аспектах все прошло хорошо, они [иранцы] согласились встретиться позднее. Однако в других аспектах было очевидно, что президент обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В частности, Вашингтон рассматривает предотвращение распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке как приоритетную задачу, поскольку появление атомной бомбы у Тегерана спровоцирует неконтролируемую гонку вооружений в регионе, заявил вице-президент США.
«У Соединенных Штатов есть определенные красные линии. Наш главный интерес здесь заключается в том, чтобы мы не позволили Ирану получить ядерное оружие. Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов - некоторые дружественные, некоторые не очень, которые захотят получить ядерное оружие вслед за ними. Это стало бы катастрофой для американского народа», - сказал Джей Ди Вэнс.