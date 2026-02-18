Вэнс: Вашингтон ответит силой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой право применить военную силу в том случае, если переговоры с Тегераном зайдут в тупик.

Вице-президент США также отметил, что хотел бы видеть от европейских государств больше усилий по защите своих границ для сохранения «цивилизационной целостности». По его словам, определенные сдвиги в этом направлении уже начинают происходить, однако Европе необходимо действовать более решительно.

«Европейские страны вредят сами себе, саботируя собственные интересы», - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Проблема, которая у нас есть с Европой, заключается не в том, что мы не любим Европу, хотя вы и слышите это от европейской прессы. Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Дело в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя», - сказал Вэнс.