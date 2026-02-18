USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Вэнс: Вашингтон ответит силой

обновлено 02:00
02:00 1359

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой право применить военную силу в том случае, если переговоры с Тегераном зайдут в тупик.

Вице-президент США также отметил, что хотел бы видеть от европейских государств больше усилий по защите своих границ для сохранения «цивилизационной целостности». По его словам, определенные сдвиги в этом направлении уже начинают происходить, однако Европе необходимо действовать более решительно.

«Европейские страны вредят сами себе, саботируя собственные интересы», - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Проблема, которая у нас есть с Европой, заключается не в том, что мы не любим Европу, хотя вы и слышите это от европейской прессы. Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Дело в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя», - сказал Вэнс.

*** 00:59

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что непрямые переговоры в Женеве между американскими и иранскими представителями по ядерному досье прошли хорошо в части аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать несколько принципиальных позиций, которые обозначил американский президент Дональд Трамп.

«В каких-то аспектах все прошло хорошо, они [иранцы] согласились встретиться позднее. Однако в других аспектах было очевидно, что президент обозначил несколько красных линий, которые иранцы пока не хотят признавать и прорабатывать», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В частности, Вашингтон рассматривает предотвращение распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке как приоритетную задачу, поскольку появление атомной бомбы у Тегерана спровоцирует неконтролируемую гонку вооружений в регионе, заявил вице-президент США.

«У Соединенных Штатов есть определенные красные линии. Наш главный интерес здесь заключается в том, чтобы мы не позволили Ирану получить ядерное оружие. Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов - некоторые дружественные, некоторые не очень, которые захотят получить ядерное оружие вслед за ними. Это стало бы катастрофой для американского народа», - сказал Джей Ди Вэнс.

Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 1360
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 457
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 1545
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4225
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2482
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8938
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1720
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7718
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5782
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3418
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1379

ЭТО ВАЖНО

Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 1360
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 457
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 1545
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4225
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2482
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8938
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1720
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7718
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5782
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3418
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться