Семнадцать стран обратились к России

Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
17 стран выступили с заявлением-призывом о повторном проведении тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти критика Кремля Алексея Навального. Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Италии, пишут зарубежные СМИ.

Страны подчеркнули, что российские власти несут полную ответственность за смерть Навального.

Учитывая недавние выводы, опубликованные Великобританией, Швецией, Францией, Германией и Нидерландами, о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти Навального в тюрьме в результате отравления, страны повторно требуют «проведения тщательного и прозрачного расследования обстоятельств его смерти».

Также в заявлении отмечается, что в настоящее время в России «по политическим мотивам удерживается более 1700 человек».

«Мы остаемся непреклонными: российские власти должны полностью выполнять все свои международные обязательства и освободить всех политических заключенных», – подчеркивается в заявлении.

С заявлением выступили Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

