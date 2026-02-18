Хаменеи ответил цитатой из Корана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после завершения второго раунда переговоров с США, которые проходили в Женеве, процитировал в своем блоге в соцсети Х Коран.

«Если кто нападет на вас, то и вы нападите на него так же, как он напал на вас...» – процитировал он суру «Аль-Бакара».

Ранее Хаменеи написал: «Американцы говорят нам: давайте обсудим вашу ядерную энергетику, чтобы в результате этих переговоров этой энергетики не стало». Верховный лидер Ирана заявил, что «в таком случае тут нечего обсуждать».