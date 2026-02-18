USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Хаменеи ответил цитатой из Корана

01:15 725

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после завершения второго раунда переговоров с США, которые проходили в Женеве, процитировал в своем блоге в соцсети Х Коран.

«Если кто нападет на вас, то и вы нападите на него так же, как он напал на вас...» – процитировал он суру «Аль-Бакара».

Ранее Хаменеи написал: «Американцы говорят нам: давайте обсудим вашу ядерную энергетику, чтобы в результате этих переговоров этой энергетики не стало». Верховный лидер Ирана заявил, что «в таком случае тут нечего обсуждать».

Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 1363
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 459
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 1546
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4226
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2483
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8938
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1721
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7718
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5782
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3420
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1379

ЭТО ВАЖНО

Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 1363
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 459
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 1546
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4226
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2483
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8938
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1721
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7718
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5782
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3420
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться