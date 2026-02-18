Пойдет ли Зеленский на второй срок?

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на предстоящих выборах президента, но подчеркнул, что это будет зависеть от народа. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

Как заявил Зеленский, «ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы состоятся одновременно с референдумом».

Он предположил, что любые выборы, возможно, придется провести во время неустойчивого прекращения огня, и он может быть кандидатом при таком сценарии.

«Это будет зависеть от людей. Посмотрим, чего они хотят», - добавил Зеленский.

По его словам, Россия согласилась лишь на однодневное прекращение огня для Украины для организации и проведения общенационального голосования, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого нужно прекращение огня.