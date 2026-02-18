USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пойдет ли Зеленский на второй срок?

01:45 460

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на предстоящих выборах президента, но подчеркнул, что это будет зависеть от народа. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

Как заявил Зеленский, «ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы состоятся одновременно с референдумом».

Он предположил, что любые выборы, возможно, придется провести во время неустойчивого прекращения огня, и он может быть кандидатом при таком сценарии.

«Это будет зависеть от людей. Посмотрим, чего они хотят», - добавил Зеленский.

По его словам, Россия согласилась лишь на однодневное прекращение огня для Украины для организации и проведения общенационального голосования, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого нужно прекращение огня.

Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 1367
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 461
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 1547
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4227
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2483
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 8939
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1722
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7719
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5782
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3422
Америка снова берется за уран
Америка снова берется за уран
17 февраля 2026, 22:13 1379

