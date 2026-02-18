Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»

На сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги чемпионов между « Карабах ом» и «Ньюкаслом» ожидается присутствие около 2 тысяч английских болельщиков.

Большинство фанатов «Ньюкасла» уже прибыли в Баку и делятся восторженными впечатлениями от азербайджанской столицы.

«Здесь все дешево, - цитирует Daily Mail болельщика «Ньюкасла» Дэвида Харнетта. - Просто фантастическое место. Сейчас очень дружелюбная атмосфера.

Мы сели на поезд до Манчестера, потом на самолет до Стамбула, а затем до Баку. Приехали сюда в 4 утра, поспали пару часов и принялись за пиво!

Это самое дальнее место, где я когда-либо был на футбольном матче. Баку - хорошее место, чистое, много болельщиков «Ньюкасла», все пабы переполнены».

В бакинских пабах английские болельщики чувствуют себя как дома. Выпивают и поют кричалки, естественно, не совсем цензурные.