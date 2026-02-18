Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»

На сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ньюкаслом» ожидается присутствие около 2 тысяч английских болельщиков.
Большинство фанатов «Ньюкасла» уже прибыли в Баку и делятся восторженными впечатлениями от азербайджанской столицы.
«Здесь все дешево, - цитирует Daily Mail болельщика «Ньюкасла» Дэвида Харнетта. - Просто фантастическое место. Сейчас очень дружелюбная атмосфера.
Мы сели на поезд до Манчестера, потом на самолет до Стамбула, а затем до Баку. Приехали сюда в 4 утра, поспали пару часов и принялись за пиво!
Это самое дальнее место, где я когда-либо был на футбольном матче. Баку - хорошее место, чистое, много болельщиков «Ньюкасла», все пабы переполнены».
В бакинских пабах английские болельщики чувствуют себя как дома. Выпивают и поют кричалки, естественно, не совсем цензурные.
ALLOUETTE, GEORDIE ALLOUETTE.#NUFC pic.twitter.com/Q0wx2qcVJG— K P (@paarsons) February 17, 2026
«Это потрясающий город, - подхватывает Том Джонстон. - Я не знал, чего ожидать, но местные жители очень дружелюбны, здесь столько культуры…
Водка по 1,50 и 2,50 фунта — это хорошо! Хотя надо было взять шорты, на улице 16 градусов, а я почему-то думал, что будет очень холодно. Чувствую себя в полной безопасности. Конечно, попадаются и отдельные мошенники, но в целом местные жители, похоже, гордятся тем, что могут показать нам свой город».
Болельщик по имени Джей рассказывает, что перелет обошелся ему в 280 фунтов.
«Проживание в 4-звездочном отеле стоит по 80 фунтов с человека за четыре ночи, а виза – 20 фунтов. Еда, напитки и такси невероятно дешевые. Вчера я заплатил 1,50 фунта за 20-минутную поездку на такси», - говорит Джей.
Матч «Карабах» - «Ньюкасл» пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.