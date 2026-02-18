USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»

ВИДЕО, ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:24 70

На сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ньюкаслом» ожидается присутствие около 2 тысяч английских болельщиков.

Большинство фанатов «Ньюкасла» уже прибыли в Баку и делятся восторженными впечатлениями от азербайджанской столицы.

«Здесь все дешево, - цитирует Daily Mail болельщика «Ньюкасла» Дэвида Харнетта. - Просто фантастическое место. Сейчас очень дружелюбная атмосфера.

Мы сели на поезд до Манчестера, потом на самолет до Стамбула, а затем до Баку. Приехали сюда в 4 утра, поспали пару часов и принялись за пиво!

Это самое дальнее место, где я когда-либо был на футбольном матче. Баку - хорошее место, чистое, много болельщиков «Ньюкасла», все пабы переполнены».

В бакинских пабах английские болельщики чувствуют себя как дома. Выпивают и поют кричалки, естественно, не совсем цензурные.

«Это потрясающий город, - подхватывает Том Джонстон. - Я не знал, чего ожидать, но местные жители очень дружелюбны, здесь столько культуры…

Водка по 1,50 и 2,50 фунта — это хорошо! Хотя надо было взять шорты, на улице 16 градусов, а я почему-то думал, что будет очень холодно. Чувствую себя в полной безопасности. Конечно, попадаются и отдельные мошенники, но в целом местные жители, похоже, гордятся тем, что могут показать нам свой город».

Болельщик по имени Джей рассказывает, что перелет обошелся ему в 280 фунтов.

«Проживание в 4-звездочном отеле стоит по 80 фунтов с человека за четыре ночи, а виза – 20 фунтов. Еда, напитки и такси невероятно дешевые. Вчера я заплатил 1,50 фунта за 20-минутную поездку на такси», - говорит Джей.

Матч «Карабах» - «Ньюкасл» пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 71
Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 2180
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 801
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 2008
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4430
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2983
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 9118
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1883
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7913
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5924
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3692

ЭТО ВАЖНО

Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 71
Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 2180
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 801
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 2008
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 4430
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 2983
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 9118
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 1883
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 7913
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 5924
Все идет к войне?
Все идет к войне? обновлено 23:00
17 февраля 2026, 23:00 3692
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться