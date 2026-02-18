USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Семейный пакет билетов на все семь матчей Кубка Азербайджана в Бакинском дворце спорта

Отдел спорта
05:33 153

Сегодня в Бакинском дворце спорта стартует четвертьфинальная стадия Кубка Азербайджана по баскетболу.

В 16:00 начнется матч «Орду» - «Сумгаит», в 19:00 - «Сабах» - «Губа». Еще два четвертьфинала пройдут завтра: «Гянджа» - «Нефтчи» (16:00) и «Абшерон Лайонс» - «Шеки» (19:00).

Полуфиналы состоятся 20 февраля, а финал - 22-го.

У болельщиков есть возможность купить единый билет на все семь заключительных матчей Кубка. Цена такого билета - 20 манатов. 

Есть и очень выгодный семейный пакет. Вход для двух взрослых и двух детей на все семь игр стоит всего лишь 30 манатов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Федерации баскетбола Азербайджана в разделе «Билеты», а также в кассах Бакинского дворца спорта. 

В прошлом году обладателем Кубка Азербайджана была команда НТД, обыгравшая в финале «Гянджу». В этот раз НТД не удалось преодолеть стадию 1/8 финала.

