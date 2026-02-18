В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»

Болельщики английского «Ньюкасла», проделавшие долгий путь на матч Лиги чемпионов с « Карабах ом», весело проводят время в Баку.

В одном из баров пьяные болельщики «Ньюкасла» сорвали со стены флаг «Челси» и поиздевались над знаменем лондонского клуба. Правда, по словам англичан, они сделали это с разрешения владельца заведения. А вместо флага «Челси» на стену был вывешен флаг «Ньюкасла».

Фанаты «сорок» облюбовали пабы в центре столицы, где наслаждаются дешевым по британским меркам пивом и немного хулиганят.

Остается только догадываться, что бы сделали фаны сегодняшнего соперника «Карабаха», если бы обнаружили в Баку символику клуба «Сандерленд» - злейшего врага «Ньюкасла».

Напомним, матч с «Карабахом» планируют посетить примерно 2 тысячи английских болельщиков. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.