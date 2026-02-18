USD 1.7000
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»

Эльмир Алиев, отдел спорта
06:30 1204

Болельщики английского «Ньюкасла», проделавшие долгий путь на матч Лиги чемпионов с «Карабахом», весело проводят время в Баку.

Фанаты «сорок» облюбовали пабы в центре столицы, где наслаждаются дешевым по британским меркам пивом и немного хулиганят.

В одном из баров пьяные болельщики «Ньюкасла» сорвали со стены флаг «Челси» и поиздевались над знаменем лондонского клуба. Правда, по словам англичан, они сделали это с разрешения владельца заведения. А вместо флага «Челси» на стену был вывешен флаг «Ньюкасла».

Остается только догадываться, что бы сделали фаны сегодняшнего соперника «Карабаха», если бы обнаружили в Баку символику клуба «Сандерленд» - злейшего врага «Ньюкасла».

Напомним, матч с «Карабахом» планируют посетить примерно 2 тысячи английских болельщиков. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 2229
Вэнс: Вашингтон ответит силой
Вэнс: Вашингтон ответит силой обновлено 02:00
02:00 3873
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
Пойдет ли Зеленский на второй срок?
01:45 1585
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале
00:34 3375
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
Если тебя кинет немец, то не помогут и влиятельные братья Алиевы… Финал в истории скандального порта
17 февраля 2026, 21:01 5006
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий
17 февраля 2026, 23:47 4508
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках?
Что опасного бывший бакинец и экс‑сотрудник КГБ обнаружил в азербайджанских учебниках? наша реакция, все еще актуально
17 февраля 2026, 18:09 9673
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину
Зеленский: Путь к миру не в том, чтобы дать победу Путину обновлено 00:20
00:20 2326
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве
«Очень напряженные» переговоры по Украине в Женеве обновлено 23:59
17 февраля 2026, 23:59 8483
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе?
Почему сгорела огромная вилла лидера диаспоры в Агстафе? все еще актуально
17 февраля 2026, 17:09 6327

