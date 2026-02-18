USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа

10:03

«Некоторые российские лица» называют спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», последнего они прозвали так из-за его родственных связей с Трампом, пишет The New York Times.

Иранцы называют Кушнера «Дамад Трамп». «Дамад» означает «зять», поясняет газета.

В течение последнего года администрация Трампа применяла нетрадиционную дипломатию, «дипломатию канонерок». На переговорах в Женеве опробованы все три подхода одновременно: Уиткофф и Кушнер утром провели переговоры с Ираном, а затем, во второй половине дня, с Россией и Украиной.

Трамп уверен в подходе обоих, что подтверждается прошлогодними переговорами, в результате которых было достигнуто прекращение огня в Газе, оставив Госдепартамент и Совет национальной безопасности в стороне.

Российский источник рассказал изданию, что российская сторона ценит теплоту и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров, а также участие Кушнера, который придерживается более организованного и структурированного подхода.

Посланник и зять американского лидера не раз приезжали в Москву на переговоры. Последний раз президент Владимир Путин встретился с ними 22 января. Вместе с ними также приехал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который занимает пост старшего советника учрежденного Трампом «Совета мира». С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, она продлилась более трех с половиной часов и завершилась в три часа ночи.

Ушаков оценил переговоры как «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные». Главной задачей встречи он назвал «получение информации по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами», чтобы «вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий».

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 123
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5477
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 6999
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 280
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 401
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 550
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 896
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1669
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1719
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5233
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5733

