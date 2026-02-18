Силовики пришли за министром культуры Башкортостана

Российские правоохранительные органы в среду задержали министра культуры Башкортостана Амину Шафикову, возглавлявшую региональное ведомство с 2012 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Шафикову задержали утром. Что именно вменяется министру и каков ее статус, неизвестно.

Ряд СМИ указывают, что Шафиковой инкриминируют превышение должностных полномочий. Задержание также связывают с делами о госзакупках в учреждениях, подведомственных Минкульту.

В пресс-службе министерства заявили, что комментариев не дают. В приемной сообщили, что ведомство работает «в рабочем порядке».

Дело ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Амина Шафикова занимает пост министра культуры Башкортостана с 2012 года. До этого, с 2010 по 2012 год, она возглавляла Уфимскую государственную академию искусств. В 2002 году стала заслуженной артисткой республики, в 2024-м получила статус народной артистки.