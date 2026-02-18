У американцев одни успехи

Делегации России и Украины на переговорах в Женеве договорились доложить о результатах консультаций руководству своих стран и продолжить работу над соглашением. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в социальной сети X.

Он также отметил, что действующей администрации США удалось «свести вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

«Сегодня по указанию президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты провели третий раунд трехсторонних обсуждений с участием Украины и России. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч… Обе стороны согласились проинформировать своих соответствующих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», – написал Уиткофф.

17 февраля в Женеве состоялся первый раунд переговоров России, США и Украины, который продолжался шесть часов. Обсуждения проходили как в двустороннем формате (Москва – Киев), так и в трехстороннем – с участием Вашингтона. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Источник в переговорной группе отмечал, что встречи проходили в напряженной атмосфере. Стороны договорились продолжить консультации 18 февраля.

За ходом мирных консультаций в Женеве следят представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Европейские делегации прибыли по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем источники Agence France-Presse в российской делегации описали состоявшиеся во вторник переговоры как «очень напряженные». Журналист издания Axios Барак Равид написал в X, что консультации «застопорились». Источники журналиста рассказали ему, что причиной стали «позиции, представленные новым руководителем российской делегации Владимиром Мединским».