Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

У американцев одни успехи

Делегации России и Украины на переговорах в Женеве договорились доложить о результатах консультаций руководству своих стран и продолжить работу над соглашением. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в социальной сети X.

Он также отметил, что действующей администрации США удалось «свести вместе стороны конфликта, что привело к существенному прогрессу».

«Сегодня по указанию президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты провели третий раунд трехсторонних обсуждений с участием Украины и России. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч… Обе стороны согласились проинформировать своих соответствующих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», – написал Уиткофф.

17 февраля в Женеве состоялся первый раунд переговоров России, США и Украины, который продолжался шесть часов. Обсуждения проходили как в двустороннем формате (Москва – Киев), так и в трехстороннем – с участием Вашингтона. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Источник в переговорной группе отмечал, что встречи проходили в напряженной атмосфере. Стороны договорились продолжить консультации 18 февраля.

За ходом мирных консультаций в Женеве следят представители Великобритании, Франции, Германии и Италии. Европейские делегации прибыли по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем источники Agence France-Presse в российской делегации описали состоявшиеся во вторник переговоры как «очень напряженные». Журналист издания Axios Барак Равид написал в X, что консультации «застопорились». Источники журналиста рассказали ему, что причиной стали «позиции, представленные новым руководителем российской делегации Владимиром Мединским».

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 130
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5482
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7001
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 289
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 404
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 550
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 902
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1676
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1721
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5234
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5737

