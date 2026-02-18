После протестов: Иран выпускает подростков под залог

Он отметил, что хоть они и освобождены, наказание для этих лиц отличается от наказания других задержанных согласно закону.

«Мы стараемся, чтобы эти лица вернулись к своим семьям, если только они не совершили убийство, а среди лиц младше 18 лет таких случаев я не видел. Думаю, сейчас у нас больше нет задержанных школьников, но некоторое число задержанных младше 18 лет еще есть, и мы работаем над тем, чтобы и их освободили под залог», – добавил министр.