Президентский самолет перекрасят в любимые цвета Трампа

Новый президентский самолет американского лидера Дональда Трампа перекрасят в его любимые цвета – красный, белый и темно-синий. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя ВВС США.

Обновленный дизайн самолетов представительского класса будет включать золотую полосу. Новую раскраску нанесут на все борта, включая два Boeing VC-25B, которые переоборудуют для использования в качестве Air Force One.

«Военно-воздушные силы внедряют новые требования к окраске (красный, белый и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка воздушных судов представительского класса, который будет включать в себя новые 747-8i и четыре самолета [Boeing] C-32», – сообщил представитель ВВС.

Он добавил, что первый C-32 уже покрашен и поступит в состав ВВС в ближайшие месяцы.

Как отмечает Fox News, на протяжении более 60 лет Air Force One окрашивали в бело-голубую гамму. Этот дизайн был утвержден при президенте Джоне Кеннеди в начале 1960-х годов.

Air Force One («Борт номер один») — позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США. Термин также применяется ко всему парку президентских самолетов. В состав флота входят два специально оборудованных Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A), которые планируется заменить на новые лайнеры Boeing 747-8i (VC-25B).