Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Президентский самолет перекрасят в любимые цвета Трампа

11:14 480

Новый президентский самолет американского лидера Дональда Трампа перекрасят в его любимые цвета – красный, белый и темно-синий. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя ВВС США.

Обновленный дизайн самолетов представительского класса будет включать золотую полосу. Новую раскраску нанесут на все борта, включая два Boeing VC-25B, которые переоборудуют для использования в качестве Air Force One.

«Военно-воздушные силы внедряют новые требования к окраске (красный, белый и темно-синий) для VC-25B, а также для дополнительного парка воздушных судов представительского класса, который будет включать в себя новые 747-8i и четыре самолета [Boeing] C-32», – сообщил представитель ВВС.

Он добавил, что первый C-32 уже покрашен и поступит в состав ВВС в ближайшие месяцы.

Как отмечает Fox News, на протяжении более 60 лет Air Force One окрашивали в бело-голубую гамму. Этот дизайн был утвержден при президенте Джоне Кеннеди в начале 1960-х годов.

Air Force One («Борт номер один») — позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент США. Термин также применяется ко всему парку президентских самолетов. В состав флота входят два специально оборудованных Boeing 747-200B (военное обозначение VC-25A), которые планируется заменить на новые лайнеры Boeing 747-8i (VC-25B).

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 134
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5484
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7001
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 296
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 406
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 554
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 905
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1680
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1724
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5238
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5740

