Второй день переговоров в Женеве

По их данным, «сегодня работа продолжится по двум трекам — в военной и политической рабочих группах».

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве возобновятся в 12:00 по Баку 18 февраля. Об этом сообщают российские информагентства.

В свою очередь, официальный представитель секретаря СНБО Украины Диана Давитян сообщила, что переговоры запланированы «на первую половину дня», пишет «РБК-Украина».

Накануне в Швейцарии прошел первый раунд переговоров. Дискуссии шли как в двустороннем формате — Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона. Переговоры, как сообщалось накануне, продлившиеся шесть часов, были очень напряженными.

В то же время спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об успехе действующей американской администрации, которая свела вместе воюющие стороны, что привело к «существенному прогрессу». Он также сообщил, что переговорные группы договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

За ходом переговоров в Швейцарии наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.