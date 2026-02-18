USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Второй день переговоров в Женеве

11:26 191

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве возобновятся в 12:00 по Баку 18 февраля. Об этом сообщают российские информагентства.

По их данным, «сегодня работа продолжится по двум трекам — в военной и политической рабочих группах».

В свою очередь, официальный представитель секретаря СНБО Украины Диана Давитян сообщила, что переговоры запланированы «на первую половину дня», пишет «РБК-Украина».

Накануне в Швейцарии прошел первый раунд переговоров. Дискуссии шли как в двустороннем формате — Москва — Киев, так и в трехстороннем, с участием Вашингтона. Переговоры, как сообщалось накануне, продлившиеся шесть часов, были очень напряженными.

В то же время спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил об успехе действующей американской администрации, которая свела вместе воюющие стороны, что привело к «существенному прогрессу». Он также сообщил, что переговорные группы договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

За ходом переговоров в Швейцарии наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 136
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5485
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7001
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 298
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 407
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 554
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 906
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1681
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1725
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5239
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5741

ЭТО ВАЖНО

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 136
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5485
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7001
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 298
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 407
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 554
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 906
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1681
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1725
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5239
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5741
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться