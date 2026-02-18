Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?

Многие безработные в Азербайджане жалуются на сложности с получением пособия. В интервью haqqin.az пресс-секретарь Государственного агентства занятости Эсмер Наджмеддингызы разъяснила, что страховая выплата по безработице представляет собой механизм социальной защиты, предусмотренный законом АР «О страховании от безработицы».

По ее словам, право на получение страховой выплаты имеют трудоспособные граждане, уволенные на основании пункта «б» части 2 статьи 68 либо частей 1 и 2 статьи 73 Трудового кодекса. Обязательным условием является наличие не менее 24 месяцев страхового стажа по срочному трудовому договору в течение последних 36 календарных месяцев.

«Страховые выплаты назначаются застрахованным лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных, если трудовые отношения были прекращены по причинам, предусмотренным законодательством. К таким основаниям относятся ликвидация государственного органа или юридического лица, сокращение численности или штата работников и государственных служащих, истечение срока трудового договора, смена собственника предприятия, а также вступившее в законную силу судебное решение о восстановлении на работе ранее занимавшего должность сотрудника», — отметила она.

По ее словам, гражданин, потерявший работу, может обратиться за страховой выплатой уже через несколько дней после увольнения, однако порядок рассмотрения зависит от конкретного основания прекращения трудовых отношений.

Она подчеркнула, что минимальный размер страхового обеспечения не может быть ниже установленной минимальной заработной платы. На 2026 год размер выплаты составляет минимум – 400 манатов, а максимум – 1102,9 маната.

«Система выплат предусматривает постепенное снижение размера пособия в течение шести месяцев: в первые два месяца безработный получает 100% установленной суммы, в третий и четвертый месяцы — 80%, а в пятый и шестой месяцы — 70%. Граждане, повторно обращающиеся за страховой выплатой, могут рассчитывать только на минимальный размер обеспечения, при этом срок таких выплат ограничен тремя месяцами», — сказала она.

Наджмеддингызы также напомнила, что пособие не назначается лицам, работающим по найму, детям до 15 лет, студентам очной формы обучения, гражданам, получающим трудовую пенсию или пособие по возрасту, а также тем, кто по собственной инициативе досрочно расторг трудовой договор — такие лица не могут зарегистрироваться в качестве безработных в течение шести месяцев.

Отдельно она обратила внимание на случаи сокрытия доходов при получении выплат, что влечет двойную ответственность. По ее словам, в таких случаях Государственная налоговая служба вправе применить штрафные санкции за неуплату налога на доходы физических лиц и обязать нарушителя подать соответствующую декларацию.

«Кроме того, Агентство занятости может инициировать судебное разбирательство по факту мошенничества, что может повлечь обязанность полного возврата всех полученных из государственного бюджета средств», — добавила она.