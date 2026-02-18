CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись

Посол США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон ясно изложил Тегерану условия для снижения напряженности вокруг его ядерной программы. Об этом сообщает Iran International.

«Я не собираюсь опережать президента или раскрывать пространство для его решений, но Соединенные Штаты обладают самой мощной армией в мире. Мы можем проецировать силу по всему миру, в любое время и в любом месте. Очевидно, что произошла концентрация сил. Но если президент решит сохранить эту позицию на обозримое будущее, у нас есть все возможности для этого», – сказал Уолтц.

По его словам, Иран должен сделать шаг вперед и отказаться от обогащения урана, дальнобойных баллистических ракет, поддержки своих прокси и «не убивать собственный народ».

«Для любого разумного государства, которое стремится поддерживать хорошие отношения с соседями и международным сообществом, этот вопрос не должен быть спорным», – добавил Уолтц.

Тем временем авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) движется в сторону Гибралтарского пролива, готовясь к переходу на Ближний Восток, сообщает во вторник издание USNI News, принадлежащее Институту ВМС США. Авианосец, как ожидается, присоединится в регионе к ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln, находящегося у берегов Ирана.

Кроме того, в регион Ближнего Востока за прошедшие сутки прибыли шесть самолетов E-3G Sentry AWACS — самолеты дальнего управления и контроля армии США.

Тем временем республиканцы отреагировали на угрозы верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи потопить американский флот.

«Угрожать президенту Трампу и Соединенным Штатам – не самое мудрое решение», – говорится в заявлении фракции Республиканской партии в Сенате США.

Накануне Хаменеи заявил, что «даже самая сильная армия мира может получить такую пощечину, после которой не сможет подняться». По его словам, если США направляют авианосцы к Ирану, то «еще более опасным» является оружие, способное отправить такой корабль на дно.