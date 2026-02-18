USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись

видео
11:41 305

Посол США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон ясно изложил Тегерану условия для снижения напряженности вокруг его ядерной программы. Об этом сообщает Iran International.

«Я не собираюсь опережать президента или раскрывать пространство для его решений, но Соединенные Штаты обладают самой мощной армией в мире. Мы можем проецировать силу по всему миру, в любое время и в любом месте. Очевидно, что произошла концентрация сил. Но если президент решит сохранить эту позицию на обозримое будущее, у нас есть все возможности для этого», – сказал Уолтц.

По его словам, Иран должен сделать шаг вперед и отказаться от обогащения урана, дальнобойных баллистических ракет, поддержки своих прокси и «не убивать собственный народ».

«Для любого разумного государства, которое стремится поддерживать хорошие отношения с соседями и международным сообществом, этот вопрос не должен быть спорным», – добавил Уолтц.

Тем временем авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) движется в сторону Гибралтарского пролива, готовясь к переходу на Ближний Восток, сообщает во вторник издание USNI News, принадлежащее Институту ВМС США. Авианосец, как ожидается, присоединится в регионе к ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln, находящегося у берегов Ирана.

Кроме того, в регион Ближнего Востока за прошедшие сутки прибыли шесть самолетов E-3G Sentry AWACS — самолеты дальнего управления и контроля армии США.

Тем временем республиканцы отреагировали на угрозы верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи потопить американский флот.

«Угрожать президенту Трампу и Соединенным Штатам – не самое мудрое решение», – говорится в заявлении фракции Республиканской партии в Сенате США.

Накануне Хаменеи заявил, что «даже самая сильная армия мира может получить такую пощечину, после которой не сможет подняться». По его словам, если США направляют авианосцы к Ирану, то «еще более опасным» является оружие, способное отправить такой корабль на дно.

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 140
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5486
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7002
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 306
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 409
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 555
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 907
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1684
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1727
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5239
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5744

ЭТО ВАЖНО

Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 140
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 5486
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7002
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись
CША занесли кулак над головой Ирана: последний шанс спастись видео
11:41 306
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане?
Кто может получать выплаты по безработице в Азербайджане? объясняет пресс-секретарь Госагентства занятости
11:26 409
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
После протестов: Иран выпускает подростков под залог
11:00 555
У американцев одни успехи
У американцев одни успехи новость дополнена
10:49 907
Прилетело по российскому военному заводу
Прилетело по российскому военному заводу видео
10:12 1684
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
Россияне и иранцы дали прозвища переговорщикам Трампа
10:03 1727
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси»
В Баку пьяные болельщики «Ньюкасла» рвут флаг «Челси» ВИДЕО
06:30 5239
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены»
Болельщики «Ньюкасла» пьют и поют в Баку: «Потрясающий город! Здесь все дешево, а пабы переполнены» ВИДЕО, ФОТО
04:24 5744
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться