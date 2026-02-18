Сапер подорвался на мине в Ходжалы

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) сообщило о минном инциденте, произошедшем 18 февраля на территории освобожденного от оккупации села Мухтар Ходжалинского района.
Отмечается, что при исполнении служебных обязанностей сотрудник агентства Чобанов Васиф Физули оглу, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента сотрудник получил различные ранения левой руки и лица. Пострадавший доставлен в центральную районную больницу. Его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.