USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Россия и Иран приступают к строительству ж/д Решт – Астара

11:53 1085

Начало практической реализации проекта железнодорожной линии Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора «Север - Юг» начнется с 1 апреля 2026 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.

По словам главы российского Минэнерго, сторонам удалось урегулировать все спорные вопросы, которые сдерживали запуск проекта. «Коридор «Север - Юг» - это не только энергетический коридор, но и транспортный. С ним связано строительство ж/д линии Решт - Астара. Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель, получение льгот, - сказал Цивилев. - Мы сегодня говорили, что 1 апреля на транспортной неделе в России будет окончательное соглашение о начале реализации этого проекта».

В 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта «Север - Юг» соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Ираном и Азербайджаном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1076
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 363
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 903
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6608
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1158
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 720
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 748
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1149
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1379
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6291
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7575

ЭТО ВАЖНО

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1076
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 363
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 903
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6608
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1158
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 720
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 748
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1149
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1379
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6291
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7575
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться