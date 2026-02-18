USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Зеленский ввел санкции против Лукашенко

12:02

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект.

Во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям — от Киевской до Волынской области. Часть ударов, в частности, по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без подобной помощи со стороны Беларуси.

Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу России и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села.

Продолжается также развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — «Орешника», что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев. Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для «орешника». В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026 году.

Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47

