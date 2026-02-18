Зеленский ввел санкции против Лукашенко

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект.

Во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по нашим северным областям — от Киевской до Волынской области. Часть ударов, в частности, по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без подобной помощи со стороны Беларуси.

Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу России и поставляют технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села.

Продолжается также развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — «Орешника», что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев. Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для «орешника». В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026 году.

Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия», - написал Зеленский в своем телеграм-канале.