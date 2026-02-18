Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе

Иран и Россия в четверг проведут совместные военно-морские учения в Оманском море и северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Fars.

Маневры пройдут через несколько дней после учений Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. По словам командующего ВМС Ирана Хасана Максудлу, основными целями станут укрепление координации для противодействия угрозам морской безопасности и борьба с морским терроризмом.

Накануне в пресс-службе российского Балтфлота сообщили, что корвет «Стойкий» вместе с кораблями военно-морских сил Ирана провел в Оманском заливе совместное учение «Пассекс». В рамках маневров российские и иранские моряки отработали элементы маневрирования, а также провели тренировки по связи и обеспечению безопасности гражданского судоходства. В пресс-службе уточнили, что руководство действиями сил осуществлялось российской и иранской сторонами поочередно.

По информации ведомства, основной задачей учения, которое прошло после завершения неофициального визита российского корабля в иранский порт Бендер-Аббас, стало укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Ираном. Со стороны ВМС Ирана в учении приняли участие фрегат «Алванд», корвет «Шахид Саяд Ширази» и ракетный катер «Нейзе».

Ранее помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что Россия, Китай и Иран направили корабли на совместные учения «Морской пояс безопасности – 2026», которые вскоре пройдут в Ормузском проливе. Иран, Россия и КНР в конце февраля проведут восьмые по счету совместные военно-морские учения «Пояс безопасности» в северной части Индийского океана, сообщило ранее агентство Tasnim.

Отметим, что учения проходят на фоне растущей напряженности в регионе: США активно наращивают морской флот и авиацию у берегов Ирана.