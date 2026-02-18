Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана

В Кыргызстане накануне задержали экс‑чиновника из администрации президента Нургазы Анаркулова и вице‑президента Футбольного союза Канатбека Абдыкадырова. Анаркулов был задержан при пересечении кыргызско‑казахской границы.

Абдыкадырова же задержали прямо в международном аэропорту «Манас», когда он пытался покинуть страну вместе с экс‑главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеком Ташиевым. После этого Абдыкадырова доставили на допрос в МВД и отпустили.

Официальной информации о задержаниях со стороны властей не поступало. Данные решения правоохранителей связывают с последними громкими отставками и задержаниями в стране, в том числе по обвинению в коррупции. Среди таких последних событий — отставка Ташиева с поста зампреда правительства и главы ГКНБ 10 февраля, а также продолжающиеся перестановки в силовых органах республики.